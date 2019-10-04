بث مباشر.. افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية

يشهد مبنى البلدية فى مدينة مالمو حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد فى حضور فنى وإعلامى كبيرين.



يعرض المهرجان حوالى 47 فيلمًا، بواقع 25 فيلمًا طويلًا و22 فيلمًا قصيرًا، يستمر بها المهرجان كأكبر منصة لعرض الأفلام العربية خارج العالم العربي.



يعتبر مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا والوحيد في الدول الإسكندنافية، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات واسعة نحو تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين.



