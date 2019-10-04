Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بث مباشر.. افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:49 م
افتتاح مهرجان مالمو
افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية
Advertisements
محمد نبيـل
يشهد مبنى البلدية فى مدينة مالمو حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد فى حضور فنى وإعلامى كبيرين.

يعرض المهرجان حوالى 47 فيلمًا، بواقع 25 فيلمًا طويلًا و22 فيلمًا قصيرًا، يستمر بها المهرجان كأكبر منصة لعرض الأفلام العربية خارج العالم العربي.

يعتبر مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا والوحيد في الدول الإسكندنافية، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات واسعة نحو تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشاركة مصرية كبيرة في مهرجان مالمو للسينما العربية

حضور قوي للأفلام المصرية في مهرجان مالمو للسينما العربية.. الضيف يشارك في المسابقة الرسمية.. ما تعلاش عن الحاجب يتنافس على الأفلام القصيرة.. وأمسية خاصة لـ يوم الدين

بحضور ليلى علوي.. مهرجان مالمو للسينما العربية يكشف تفاصيل دورته التاسعة

مهرجان مالمو للسينما العربية يكشف عن لجان تحكيمه.. حضور تونسى فى الافتتاح ومصرى بالختام.. وعرض 47 فيلما

بحضور تونسي كبير.. فى عينيا يفتتح الدورة التاسعة من مالمو للسينما العربية

حول الخلايا الإسلامية المتشددة.. فيلم فتوى ينافس بمسابقة مالمو للسينما العربية

ترشيحاتنا

الداخلية تكشف تفاصيل العثور على حارس عقار مطعونا بالشرقية

فيديوجراف| قصة المتسولة المليونيرة

شاهد.. الميليشيات الإرهابية بطرابلس تنفذ عملية إعدام في الشارع

مصدر أمني ينفي استهداف كمين الصفا بالعريش

فرج عامر: الخطيب رمز كبير وانسان عظيم لازم نحافظ عليه

للتوعية بسرطان الثدي .. أحدث إطلالة لـ ميريام فارس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم قاسية القلب تستبدل طفلتها الرضيعة بسيارة مستعملة.. تفاصيل محزنة

صدمة.. سائحة تضطر لحمل ذراعها المقطوعة إلى سيارة إسعاف بعد حادث مروع

فستان جريء .. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية