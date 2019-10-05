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حوادث

اليوم.. محاكمة 3 متهمين في أحداث عنف الضاهر

السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:00 ص
محكمة الجنايات
محكمة الجنايات
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اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في قضية "أحداث عنف الظاهر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين -تم الحكم عليهم- عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.
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