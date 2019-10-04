لو شعرت بتعب مفاجئ في منطقة الصدر تعمل إيه؟.. نصيحة تهمك.. فيديو

وجه الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، نصيحة للوقاية من الإصابة بضعف عضلة القلب ويؤكد على أهمية التشخيص المبكر لإنقاذ الفرد المصاب بضعف عضلة القلب.



وأضاف جمال شعبان في حواره في برنامج "إنبوكس" المذاع على قناة "صدى البلد 2": "إذا شعر الفرد أن مجهوده بدأ يقل ويشعر بتعب مفاجئ عليه ان يذهب إلى الطبيب للكشف على عضلة القلب، لأنه قد يكون مصابا بضعف في عضلة القلب".



وتابع جمال شعبان: "يمكن تشخيص ضعف عضلة القلب برسم القلب وتضخم عضلة القلب واحتقان الرئة"، مضيفا: "لو واحد مجهوده كويس ونشيط ويشعر بتعب فجأة عليه أن يتوجه إلى المستشفى للكشف عن كفاءة عضلة القلب".

