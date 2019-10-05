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حوادث

اليوم.. محاكمة متهم باقتحام قسم مدينة نصر

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
محاكمات - أرشيفية
محاكمات - أرشيفية
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رامى المهدى
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة المتهم هشام عابدين في إعادة محاكمته بقضية "اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.
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