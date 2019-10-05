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حوادث

اليوم.. محاكمة سعاد الخولى بتهمة غسيل الأموال

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:01 ص
سعاد الخولى
سعاد الخولى
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أحمد مهدى
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار علي الهواري، المنعقدة في طرة، اليوم السبت جلسة محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا وشريكتها الموظفة بشركة طيران في ارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار الدكتور أسامة أنور جامع تنحت عن نظر محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا في ارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه. وقررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى.

كان المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية أحال المتهمتين للمحاكمة لارتكابهما جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن أودعت الخولي الأموال في حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

وكشفت تحقيقات طاهر سبالة وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا قامت بالحصول على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية وهي تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال ثم حررت المتهمة توكيلا للخولي للتصرف في الأموال.
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