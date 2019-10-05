التعليم العالي في اسبوع.. إطلاق موقع إلكتروني لإتاحة 1220 بعثة للخارج .. وجولة تفقدية بجامعة الدلتا التكنولوجية بقوسنا

التعليم العالى: البابا تواضروس له العديد من المواقف الحكيمة فى أزمات مصر

وزير التعليم العالي يتفقد مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالعاصمة الإدارية

وزير التعليم العالى يبحث مع ممثل جامعة أريزونا الأمريكية سبل التعاون العلمي والبحثي





شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاسبوع الماضي العديد من الأحداث المهمة مع بدء الاسبوع الثالث من العام الدراسي الجديد، وافتتاح الجامعات التكنولوجية.





تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمى السبت الماضي، مقر جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا؛ لمتابعة استعدادات الجامعة، بالتزامن مع انطلاق فعاليات العام الدراسي الجديد، بحضور اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، والدكتور علوي الخولي رئيس الجامعة، ود.محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، واللواء ممدوح عامر رئيس المنطقة الصناعية بمدينة قويسنا.





وخلال الجولة التفقدية استمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول ما تم إنجازه من أعمال وتجهيزات داخل الجامعة، ثم قام بتفقد منشآت الجامعة الإدارية، وقاعات الدراسة والمباني التعليمية، ومعامل الحاسب الآلي، بالإضافة إلى صالات الرسم والإلكترونيات، ومعامل الفيزياء، ومبنى العيادة الطبية، ومباني الورش.





كما تفقد الوزير مبنى كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والتي تضم أقسامًا في تكنولوجيا المعلومات، والميكاترونكس والأوتوترونكس، وتم تجهيزها وفق أحدث النظم التكنولوجية الحديثة، واستمع الوزير إلى شرح تفصيلى عن مكونات الكلية، وما تضمه من نظم تعليمية، وكذا كيفية تشغيل بعض الآلات، منها لوحة المحطة البحثية الخاصة بإدارة المصنع الذكي، والدائرة الكهربائية الخاصة بالسيارات والجرار الزراعي، والنموذج التعليمي لمحرك بنزين.





وشدد الوزير على توفير الراحة للطلاب، وتجهيز المعامل والورش وقاعات التدريس بكافة ما تحتاجه من أدوات تعليمية حديثة، والإعلان عن الجداول الدراسية، لمساعدة الطلاب على الانتظام في الدراسة، مشيرًا إلى أهمية انضباط أعضاء هيئة التدريس فى الحضور؛ ضمانًا لحسن سير العملية التعليمية.





وطالب الوزير رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بضرورة التنسيق مع الجامعات الحكومية المحيطة؛ للاستفادة من خبراتها وإمكانياتها المادية والبشرية، مؤكدًا أهمية دعم الجامعات الحكومية لتجربة الجامعات التكنولوجية الجديدة، بما يسهم في نجاح هذه الجامعات في تقديم خريج متميز يناسب متطلبات سوق العمل.





وقام وزير التعليم العالي والبحث العلمى، الأحد الماضي ، بزيارة تفقدية لمقر مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالعاصمة الإدارية الجديدة،رافقه خلالها كل من لياو ليتشيانج السفير الصيني بالقاهرة، والدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.









وأكد الوزير عمق العلاقات الإستراتيجية مع الصين، خاصًة في مجال تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد، والاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال، مشيرًا إلى الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب الصيني لإنشاء "مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية (AIT)" كأول مركز متخصص في مجال تجميع واختبار الأقمار الصناعية في المنطقة العربية، والثاني من نوعه على المستوى الإقليمي.









واستمع وزير التعليم العالى لشرح مفصل حول ما تم تنفيذه من أعمال الانتهاء والتجهيزات الخاصة بإنشاء المركز ومتطلباته والأدوات التكنولوجية الفضائية المستخدمة فيه إلى جانب عرض لمهام وكالة الفضاء المصرية.









كما استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاثنين الماضي د.وديع عطية ممثل جامعة أريزونا الأمريكية، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين، بحضور د.جمال درويش رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، ود.إبراهيم فتحي معوض سكرتير اللجنة، وذلك بمقر الوزارة.





وأكد الوزير في بداية الاجتماع، على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، والتي تعكس أواصر الصداقة بين البلدين، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على الاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير التعليم المصري.





وتناول اللقاء مناقشة آليات التعاون بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال العلوم والتكنولوجيا، حيث تم الاتفاق على تقديم برامج لمنح شهادات مزدوجة، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة لخدمة التطبيقات العلمية، والاستفادة من خبرات جامعة أريزونا في مجالات التعليم الهندسي وتكنولوجيا المعلومات.









وفي سياق اخر استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمى الثلاثاء الماضي قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وذلك خلال زيارته لجامعة حلوان، بحضور د. ماجد نجم رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وذلك بمقر جامعة حلوان.





وفى بداية كلمته رحب الوزير بقداسة البابا تواضروس الثانى، مؤكدا أن قداسة البابا له العديد من المواقف الحكيمة فى الأزمات التى مرت بها مصر، موضحا أن زيارة قداسته لجامعة حلوان هى باكورة لتعاون مشترك مثمر وبناء يعد الأول من نوعه بين الكنيسة والجامعات المصرية، وذلك بتوقيع اتفاقية تعاون تتوافق مع جهود المؤسسة التعليمية فى ضوء الشراكات المتعددة الأطراف، مؤكدا أنه بالعلم والمعرفة تتقدم الشعوب لتحظى بالرقى والازدهار، قائلا إن مصر تمتلك هذه المقومات بشبابها وعلمائها وثرواتها.



