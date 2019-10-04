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منوعات

لاعبو نادٍ بلجيكي يتهمون باغتصاب امرأة داخل كافيتريا

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:46 م
صدى البلد
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أحمد شريف
تورط نادي كرة قدم بلجيكي في فضيحة جنسية بعد ظهور لقطات للعديد من لاعبيه الذين أقاموا علاقة مع امرأة عارية داخل كافتيريا النادي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تظهر مقاطع فيديو صريحة التي تداولت عبر وسائل التواصل الاجتماعي المرأة وهي تزحف عارية على الأرض في أحد كافيتيريات النادي، بينما يشاهدها اللاعبون.

وأفادت الصحيفة البريطانية، أنه تم تصوير أحد مقاطع الفيديو عبر كاميرات المراقبة الخاصة بالنادي، حيث تظهر المرأة العارية جالسة على مقعد واللاعبين من حولها.

بعد ذلك ، يمكن مشاهدتها في مقطع ثانٍ في غرفة ارتداء الملابس وهي تزحف في حين يشاهدها اللاعبون، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

ويواجه اللاعبون الآن تحقيقًا قضائيًا ، وقد اقترحت والدة المرأة أنها ربما كانت تحت تأثير المخدرات أو الكحول.
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