اتقتلت وهي نايمة.. رصاصة طائشة تودي بحياة مراهقة في سريرها

في حادث مأساوي، لقيت مراهقة في الثامنة عشر من عمرها مصرعها إثر إصابتها برصاصة طائشة أثناء نومها في سريرها بمنزل عائلتها في مدينة "أتلانتا" بولاية "جورجيا" الأمريكية في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس.



وجاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الضحية تُدعى "جيسيكا دانيلز"؛ وأفاد أفراد عائلتها بأنها كانت تستعد لمقابلة عمل قبل ساعات من اختراق الرصاصة الطائشة نافذة غرفتها وتعرضها لإصابة قاتلة في صدرها.



وسمع الشهود أصوات إطلاق نار في الشارع في الساعات الأولى من صباح يوم الحادث؛ وسارع أفراد أسرة الضحية بالاتصال بالنجدة بعد أن وجدوها في سريرها لا تستجيب عقب واقعة إطلاق النار؛ وتبين أن الضحية أصيبت بطلق ناري في صدرها أودى بحياتها.



واكتشف المحققون في وقت لاحق حدوث تبادل لإطلاق النار بين شخصين على الأقل، ويُعتقد أنه استمر لعدة دقائق؛ وخلال ذلك الوقت، تم إطلاق ثلاث رصاصات طائشة على منزل الضحية دون قصد، وقد أودت إحدى هذه الرصاصات بحياتها.



وقالت الشرطة إن والدة الضحية وجدها وجدتها كانوا متواجدين داخل المنزل وقت إطلاق النار، الذي وقع في الشارع، وكانت "دانيلز" الشخص الوحيد الذي أصيب جراء ذلك. ولا تعتقد السلطات أن "دانيلز" كانت هي المستهدفة من إطلاق النار، لكن التحقيقات مازالت مستمرة.



يشار إلى أن الضحية كانت قد تخرجت في المدرسة الثانوية في شهر مايو الماضي، وكان من المقرر أن تتوجه إلى مقابلة عمل صباح يوم الخميس، قبل مقتلها بشكل مأساوي.