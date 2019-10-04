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توك شو

بعد نجاحها في بورسعيد.. موعد التشغيل الفعلي لـ التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:33 م
التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل - تعبيرية
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قسم التوك شو
قال الدكتور أيمن رخا منسق ميداني بمنظومة التأمين الصحي الشامل، إنهم حققوا إنجازا في محافظة بورسعيد واجتازوا مرحلة التشغيل التجريبي، وهناك حوالي 510 آلاف مواطن تم تغطيتهم بـ منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد.

وأضاف أيمن رخا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي "، قائلا: "بدأنا بـ 117 وحدة مقسيمين على الـ 5 محافظات لتسجيل الأسر تمهيدا لبداية منظومة التأمين الصحي بهم وهي "الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان"، وهناك إقبال جيد من المواطنين على الوحدات وهذا يعتبر شهادة نجاح لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع أيمن رخا: "من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي في جنوب سيناء والأقصر في أول يناير 2020،ـ إلى أن يتم التشغيل الفعلي في الخمس المحافظات في أول شهر يوليو 2020".

وأكمل أيمن رخا: "في محافظة بورسعيد تم إجراء حوالي 6500 عملية جراحة منهم عمليات كبرى، والخدمة التي يحصل عليها المواطن في بورسعيد موفرة بشكل كامل، وأي مواطن مشترك في المنظومة يتلقى العلاج بالمجان".
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