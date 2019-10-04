قبل مواجهة أسوان بالدوري.. الحكم محمد الحنفي وش السعد على الأهلي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات الدوري الممتاز التي ستقام غدا السبت ضمن الجولة الثالثة فى الدورى الممتاز.



وأسندت الاتحاد المصري لكرة القدم مباراة أسوان والأهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز إلى الحكم الدولي محمد الحنفي.



وفيما يلي نستعرض لكم تاريخ الأهلي مع صافرة الحكم محمد الدولي:



أدار الحنفي 23 للأهلي، حقق خلالها المارد الأحمر الفوز خلال 15 مباراة وخسر في 4 مناسبات، كما يعد الحكم المصري فأل خير للقلعة البيضاء عندما جمع الأخير في مباراة مع أسوان منذ 3 سنوات فاز خلالها برباعية دون رد.



وتعد صافرة الحكم محمد الحنفي شاهده على الفوز الكبير الذي حققه الأهلي بسبعة أهداف مقابل ثلاثة على اتحاد الشرطة في موسم 2016.



وتقام المباراة غدًا في الثالثة عصرًا على ملعب أسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز، والذي يتصدره بيراميدز بالتساوي مع المارد الأحمر بفارق الأهداف.

