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رياضة

الزمالك يعلن جاهزية نجمه لمواجهة إف سي مصر

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:31 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن جاهزية محمد عبد الغني مدافع الفريق الأبيض، لمواجهة "إف سي مصر"، المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ستاد بتروسبورت، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

واشتكى عبد الغنى عقب لقاء المقاصة بالأمس من آلام فى العضلة الخلفية قبل أن يؤكد الجهاز الفني جاهزيته للمباراة المقبلة أمام إف سي مصر.

وكان عبد الغنى شارك أساسيا مع الزمالك فى لقاء المقاصة، فى الجولة الثانية بالدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به في السوبر المصري.
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