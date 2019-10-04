Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طائرة المنيا تخسر أمام بني سويف في ثاني مباريات الدوري الممتاز

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:30 م
صدى البلد
Advertisements
كتب :رباب الهوارى
تغلب فريق بني سويف على مضيفه فريق المنيا في ثاني مباريات الدور التمهيدي بالدوري الممتاز "أ" بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التى أقيمت عصر اليوم، بصالة استاد المنيا.

وتقدم فريق بني سويف على المنيا بثلاثة أشواط جاءت نتائجها كالتالي: الأول (32-30) والثاني (25-19) والثالث (25-20).

حضر المباراة، المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس نادي المنيا الرياضي، والمهندس أحمد شوقي رئيس منطقة المنيا لكرة الطائرة، والدكتورة تهاني زكي عضو مجلس إدارة الإتحاد، ومحمد فاروق المدير التنفيذي للمنطقة.

ومن المقرر أن يخوض فريق المنيا ثالث جولاته بمباراة أمام الإتحاد السكندري، الأثنين الموافق 7 أكتوبر المقبل على صالة الإتحاد في تمام الرابعة عصرًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روسيا تهزم الأرجنتين في ثان أيام مونديال ناشئات الطائرة بالقاهرة

مصر تخسر أمام الصين 3 - صفر في مونديال ناشئات الطائرة بالإسماعيلية

هذه اول مواجهة لـ لزمالك في الدوري الجديد 2019/2020

طائرة بتروجيت تهزم المنيا وديا بثلاثية نظيفة.. صور

ترشيحاتنا

بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن مباراة إف سي مصر

أول رد فعل لـ طارق حامد بعد خناقة مباراة مصر المقاصة وطرده

واحدة تقتل 1000 شخص.. برلماني يحذر المواطنين من سمكة خطيرة في مصر

حكم مفاجأة لإدارة مباراة الزمالك وإف سي مصر في الدوري

الكاف يكشف حقيقة إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

آخر مشاهد قيد عائلي يدخل قائمة الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة الإمساك بثعبان طوله 6 أقدام في موقف سيارات

أم قاسية القلب تستبدل طفلتها الرضيعة بسيارة مستعملة.. تفاصيل محزنة

صدمة.. سائحة تضطر لحمل ذراعها المقطوعة إلى سيارة إسعاف بعد حادث مروع