طائرة المنيا تخسر أمام بني سويف في ثاني مباريات الدوري الممتاز

تغلب فريق بني سويف على مضيفه فريق المنيا في ثاني مباريات الدور التمهيدي بالدوري الممتاز "أ" بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التى أقيمت عصر اليوم، بصالة استاد المنيا.



وتقدم فريق بني سويف على المنيا بثلاثة أشواط جاءت نتائجها كالتالي: الأول (32-30) والثاني (25-19) والثالث (25-20).



حضر المباراة، المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس نادي المنيا الرياضي، والمهندس أحمد شوقي رئيس منطقة المنيا لكرة الطائرة، والدكتورة تهاني زكي عضو مجلس إدارة الإتحاد، ومحمد فاروق المدير التنفيذي للمنطقة.



ومن المقرر أن يخوض فريق المنيا ثالث جولاته بمباراة أمام الإتحاد السكندري، الأثنين الموافق 7 أكتوبر المقبل على صالة الإتحاد في تمام الرابعة عصرًا.