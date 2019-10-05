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محافظات

اليوم قطع الكهرباء عن مدينة طوخ 4 ساعات لأعمال الصيانة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:00 ص
شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء
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إبراهيم الهوارى
أعلنت المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية عن قطع التيار الكهربائى عن محطة محولات مركز ومدينة طوخ اليوم السبت وذلك لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للمحطة والشبكات لمدة 4 ساعات من الساعة الخامسة صباحا وحتى التاسعة من صباح اليوم نفسه.

وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى مدينة طوخ بالكامل وكذلك جميع القرى التابعة للمركز وذلك لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء وخطوط التغذية.

واشارت رئيس قطاع كهرباء القليوبية الى أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة خلال مدة الفصل والتى تصل 4 ساعات وإدارة شئونهم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالمحطة.
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