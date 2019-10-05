اليوم قطع الكهرباء عن مدينة طوخ 4 ساعات لأعمال الصيانة

أعلنت المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية عن قطع التيار الكهربائى عن محطة محولات مركز ومدينة طوخ اليوم السبت وذلك لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للمحطة والشبكات لمدة 4 ساعات من الساعة الخامسة صباحا وحتى التاسعة من صباح اليوم نفسه.





وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى مدينة طوخ بالكامل وكذلك جميع القرى التابعة للمركز وذلك لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء وخطوط التغذية.



