ليلي عبد المجيد: نحتاج لوزارة إعلام للتنظيم بين الهيئات الثلاث

طالبت الدكتورة ليلي عبد المجيد، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، بإنشاء وزارة إعلام ولو بشكل مؤقت لتنظيم الشكل الإعلامي في مصر.



وأضافت ليلى عبد المجيد لــ صدى البلد، أن إنشاء وزارة الدولة للإعلام سيكون لها دور كبير في التنسيق بين مهام الهيئات الثلاث، كما سيكون لوزيرها الحق في التحدث باسم الإعلام امام البرلمان، فضلًا عن حمايتها لحرية الرأي والتعبير، موضحًة أن وزارة الإعلام لن تكون بنفس صلاحيتها القديمة.



وتابعت ان وزارة الإعلام لن تكون بديله عن الهيئات الثلاث، ولكنها ستكون منسقة فقط فيما بينها، مشيره الي أن الهيئات الثلاث منصوص عليها في الدستور ومن حقها ممارسة عملها، حتي في حالة انشاء وزارة الإعلام.

