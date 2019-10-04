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فن

آخر مشاهد قيد عائلي يدخل قائمة الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:38 م
صدى البلد
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أحمد البهى
تمكن الفنانان عزت العلايلى وصلاح عبد الله من التواجد ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال آخر مشاهد مسلسل "قيد عائلى".

احتل المشهد المركز 14 بقائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر يوتيوب ، بعدما حقق ما يزيد عن 130 ألف مشاهدة فى غضون ساعات من طرحه ، حيث جاء المشهد ليكشف عن نهاية الأحداث .

مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، إيهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.

ويدور المسلسل حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع والذي يدور بين الجميع -الكبار والصغار- ونكتشف أنه يمتد في جميع الاتجاهات.
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