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رياضة

الدوري السعودي .. الحزم يفرض التعادل على الاتحاد في الشوط الأول

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:40 م
صدى البلد
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أحمد هاني
سيطر التعادل الإيجابي على مجريات الشوط الأول من مباراة الاتحاد والحزم بهدف لمثله في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي.

هدف الاتحاد جاء مبكرًا من توقيع هارون كمارا في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء بمجهود فردي رائع، الحزم كان له رأي أخر بتسجيله هدف التعادل قبل لحظات من نهاية الشوط الأول عبر فاجنر أليماو.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الرابع من جدول الترتيب للدوري السعودي برصيد 9 نقاط من الفوز بثلاثة مباريات والخسارة في مباراتين.

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