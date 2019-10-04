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فن

بيرين سات تعود لـ منزل الزوجية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:47 م
صدى البلد
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أحمد البهى
كشف أحد البرامج التليفزيونية عن عودة التركية بيرين سات إلى منزلها منذ عدة أيام، بعد خلاف استمر لأسابيع طويلة مع زوجها المغني كنان دوغلو.

كانت قد انتشرت، شائعات خلال الفترة الماضية عن قيام بيرين سات بإقامة دعوى قضائية للطلاق والبحث عن منزل جديد للعيش به.

يذكر أن بيرين سات تعكف حاليًا على تصوير مسلسل "الهدية" والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي وتراجيدي.

يشار إلى أن بيرين سات شاركت في بطولة عدد من المسلسلات الناجحة منها العشق الممنوع وفاطمة والسلطانة قُسُم.

وتعد بيرين سات من النجمات الأعلى أجرًا في تركيا حيث تحقق أعمالها الفنية نسب مشاهدة عالية بالكثير من الدول العربية والأوروبية.
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