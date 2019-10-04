التعليم: 10 فصول لـ متعددي الإعاقة.. تعرف على أماكنها.. فيديو

قالت هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة، إننا لدينا مظلة التربية الخاصة وتشمل التربية الخاصة في مدارس النور للمكفوفين ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع ومدارس التربية الفكرية ومنظومة الدمج.



وأضافت هالة عبد السلام في حوارها مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي "، أن وزير التعليم وجه بضرورة مراجعة كل القرارات المنظمة لخدمة ذوي القدرات الخاصة، والرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما بالغا بذوي الهمم والقدرات الخاصة.



وتابعت هالة عبد السلام:" وجدنا القرارات الوزارية التي تنظم خدمة الطلاب من ذوي الهمم لم يتم تطويرها طبقا لمتغيرات الحياة منذ التسعينات وهناك فئة غير موجودة وهم متعددو الإعاقة".



وأكملت هالة عبد السلام:" نعمل في إطار فريق عمل مع منظمات المجتمع المدني ووقعنا بروتوكول مع مؤسسة نداء للإعاقات السمع بصرية، و لدينا 10 فصول لمتعددي الإعاقة، منها فصلان في مدرسة النور بالقاهرة في حمامات القبة، وفصلان في مدرسة النور في الدقي، وخلال شهر احتفالات نصر أكتوبر سيفتتح بقية الفصول في القليوبية والغربية والفيوم.

