إحدى العارضات: معرض تراثنا أعاد الثقة بين المواطن والمنتج المصري.. فيديو

قالت بسنت الرملي احد العارضين في معرض "تُراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، إن المعرض من أهم المعارض التي ينظمها جهاز تنظيم المشروعات داخل مصر لأنه استطاع جمع كل المهتمين بالتراث المصري.



وأضافت بسنت الرملي خلال مداخله هاتفيه ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "DMC” أن الاحتكاك بالجمهور وتبادل الآراء بينهم ساعد على إبراز مواطن جمال الحرف اليدوية والتطوير بشكل مستمر،لافتة إلى أنها حريصة على المشاركة مع جهاز المشروعات.



وأشارت بسنت الرملي الى أن الهدف من تنظيم المعرض منافسة المنتج المستورد، مشيرة إلى انه يجب على المواطن الإستغناء عن المستورد والاتجاه للمنتج المصري.



وأكدت بسنت الرملي، أن المعرض أعاد الثقة للمواطن في المنتج المصري والإستغناء عن المستورد.