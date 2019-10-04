Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إحدى العارضات: معرض تراثنا أعاد الثقة بين المواطن والمنتج المصري.. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 09:04 م
معرض تراثنا
معرض تراثنا
Advertisements
قسم التوك شو
قالت بسنت الرملي احد العارضين في معرض "تُراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، إن المعرض من أهم المعارض التي ينظمها جهاز تنظيم المشروعات داخل مصر لأنه استطاع جمع كل المهتمين بالتراث المصري.

وأضافت بسنت الرملي خلال مداخله هاتفيه ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "DMC” أن الاحتكاك بالجمهور وتبادل الآراء بينهم ساعد على إبراز مواطن جمال الحرف اليدوية والتطوير بشكل مستمر،لافتة إلى أنها حريصة على المشاركة مع جهاز المشروعات.

وأشارت بسنت الرملي الى أن الهدف من تنظيم المعرض منافسة المنتج المستورد، مشيرة إلى انه يجب على المواطن الإستغناء عن المستورد والاتجاه للمنتج المصري.

وأكدت بسنت الرملي، أن المعرض أعاد الثقة للمواطن في المنتج المصري والإستغناء عن المستورد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائلة جبر تؤكد أهمية توقيت إقامة معرض الصناعات التقليدية

الصناعات اليدوية والتراثية إلى العالمية.. مطروح تصنع أفضل أنواع الأكلمة اليدوية وصناعة الفضة بسيوة

استعدادات واسعة بمعرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في الفيوم

افتتاح معرض تراثنا لـ جهاز تنمية المشروعات.. الأربعاء

الرئيس السيسي يفتتح معرض "تراثنا".. عرض منتجات من فنون الحرف اليدوية.. وتشجيع العارضين وأصحاب المشروعات على التوسع وزيادة الإنتاج لتوفير فرص عمل

الطفل يوسف يشارك فى معرض تراثنا بمنتجات يدوية فائقة الجمال

ترشيحاتنا

سر خناقة طارق حامد وحسنى فتحى فى مباراة الزمالك والمقاصة

أول رد فعل لـ طارق حامد بعد خناقة مباراة مصر المقاصة وطرده

لأول مرة.. السعودية تسمح للنساء بالإقامة في الفنادق دون محرم.. تفاصيل

الداخلية تكشف تفاصيل العثور على حارس عقار مطعونا بالشرقية

واحدة تقتل 1000 شخص.. برلماني يحذر المواطنين من سمكة خطيرة في مصر

بيرين سات تعود لـ منزل الزوجية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ساحرة.. ريم البارودي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

فستان سيلفر.. إنجلينا جولي بإطلالة ناعمة في العرض الأول لـ Maleficent

اتقتلت وهي نايمة.. رصاصة طائشة تودي بحياة مراهقة في سريرها