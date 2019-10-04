صدمة.. تلميذ ابتدائي يثبت زملاءه بمطواه لسرقة المصروف في بورسعيد

تلقى موقع صدى البلد الاخباري استغاثة عاجلة من ولي أمر تلميذ بالصف الأول الابتدائي بمدرسة أبو بكر الصديق الرسمية للغات ببورسعيد.



وقال محمد حمد ولي أمر لموقع صدى البلد : ابني في الصف الاول الابتدائي بالمدرسة ، تعرض الخميس الماضي لحادث بلطجة داخل الفصل.



وأوضح ولي الأمر أنه بعد انتهاء الفسحة وصعود ابنه للفصل ، هو وزملاؤه ، فوجئ ابنه بطالب في الصف السادس الابتدائي يفتح "مطواة" ويضعها على رقبته ويقول له "طلع الفلوس اللي معاك".



وأشار ولي الامر ، إلى أن ابنته التي تدرس بالصف الرابع الابتدائي بنفس المدرسة شاهدت هذا المشهد فجرت على شقيقها لتنقذه "وزعقت في الولد اللي رافع المطوة فخاف ومشي"



وقال ولي الامر : انا ارفض تماما ما تعرض له ابني من تثبيت وارهاب وبلطجة ، في غياب تام من ادارة المدرسة والاشراف ووكيلة المرحلة.



وأوضح ولي الامر أنه بعد أن رأى تجاهلا تاما من ادارة المدرسة للواقعة ، قام على الفور بالتوجه لأقرب قسم شرطة ، وتم تحرير محضر اثبات حالة بالواقعة ، لافتا إلى أن هذا المحضر حمل رقم 4004 لسنة 2019 اداري.



ومن جانبهم .. عبر باقي أولياء أمور طلاب المدرسة المذكورة ، عن استيائهم الشديد من الواقعة عبر الجروب الخاص بالمدرسة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، حيث قال ولي امر وائل : "ابنى قالى واحد فتح مطواة عليه وكان عاوز باخد مصروفه بس تخيلت انه بيهزر لان مش معقول حد يدخل المدرسة بمطواة" ، فيما قالت احدى اولياء الامور : " حصل كتير وبنتى اتاخد منها مصروفها وازازة الميه بتاعتها بنفس الطريقة" ، وقالت هبة البدري : "مش مقبول ابدا اسلوب البلطجة باى صورة واى شكل من طفل للتانى سواء بمطواة حقيقية او بلاستيك ..بصراحة المدرسة حالها بقى صعب وغير مقبول".



وأصدر أولياء امور طلاب المدرسة بيانا موحدا اليوم طالبوا خلاله بإستقالة ادارة المدرسة.