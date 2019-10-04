مفاجأة.. إنتر يتغلب على ريال مدريد في صراع ضم محمد صلاح

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي إنتر الإيطالي ينوي تقديم عرض خرافي ، للحصول على خدمات المصري محمد صلاح ، جناح نادي ليفربول خلال الميركاتو الصيفي القادم.



إنتر يقدم عرضا خرافيا للحصول على محمد صلاح



وذكرت صحيفة دون بالون الإسبانية أن إنتر ينوي تقديم عرض ضخم للغاية للتعاقد مع صلاح ، فمن المفترض أن يعرض راتبا سنويا قدره 18 مليون يورو للحصول على صلاح ، ليصبح صاحب ثاني أكبر عقد في إيطاليا.



إنتر يتفوق على ريال مدريد في صراع الحصول على صلاح



وأضافت الصحيفة أن نادي إنتر في مقدمة الصراع للحصول على صلاح ، فهناك العديد من الأندية المهتمة بضم الفرعون المصري أبرزها ريال مدريد والذي سيعرض 15 مليون يورو فقط كراتب سنوي لصلاح ، مما يعني تفوق إنتر في هذا الصراع على النادي الملكي.



راتب محمد صلاح مع ليفربول



ويتقاضى محمد صلاح حاليًا مع ليفربول راتبا قدره 10.7 مليون يورو في الموسم الواحد.



حالة واحدة تعجل برحيل محمد صلاح عن ليفربول



وأكدت الصحيفة أن محمد صلاح سيغادر الريدز في حالة عدم تحقيق فريقه لدوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي هذا الموسم ، وأن إنتر سيكون أقرب الأندية لضمه ، حيث أن صلاح يرفض التعليق على إمكانية رحيله في الوقت الحالي.



يذكر أن صلاح قاد فريقه ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد الفوز على نادي توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية بهدفين نظيفين.