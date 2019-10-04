بـ فستان أسود.. ريم مصطفى تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

حرصت الفنانة ريم مصطفى على نشر صور جديدة لها، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وظهرت الفنانة ريم مصطفى بإطلالة جذابة، حيث ظهرت وهى ترتدى فستان أسود وشعرها الأشقر المنسدل على الكتفين، ومكياج ناعم أبرز ملامحها الأنثوية، وعلقت قائلة "سوف اتوقف عن ارتداء اللون الأسود عندما يصنع لون اغمق".



يشار إلى أن آخر أعمال ريم مصطفى مشاركتها فى بطولة فيلم "نقطة تلاقى".



فيلم "نقطة تلاقى" من إخراج مروان حامد وبطولة ريم مصطفى، ويستعرض المناطق الأثرية الدينية فى سيناء منذ قدماء المصريين مرورًا بحقبة سيدنا موسى- عليه السلام- وصولًا إلى رحلة العائلة المقدسة.



وشاركت ريم مصطفى أيضا فى فيلم "أولاد رزق 2"، ولاقى دورها استحسان الجمهور، والفيلم من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوي وخالد الصاوي، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.