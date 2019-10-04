Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ فستان أسود.. ريم مصطفى تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:58 م
ربم مصطفى
ربم مصطفى
Advertisements
محمد بدران
حرصت الفنانة ريم مصطفى على نشر صور جديدة لها، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت الفنانة ريم مصطفى بإطلالة جذابة، حيث ظهرت وهى ترتدى فستان أسود وشعرها الأشقر المنسدل على الكتفين، ومكياج ناعم أبرز ملامحها الأنثوية، وعلقت قائلة "سوف اتوقف عن ارتداء اللون الأسود عندما يصنع لون اغمق".

يشار إلى أن آخر أعمال ريم مصطفى مشاركتها فى بطولة فيلم "نقطة تلاقى".

فيلم "نقطة تلاقى" من إخراج مروان حامد وبطولة ريم مصطفى، ويستعرض المناطق الأثرية الدينية فى سيناء منذ قدماء المصريين مرورًا بحقبة سيدنا موسى- عليه السلام- وصولًا إلى رحلة العائلة المقدسة.

وشاركت ريم مصطفى أيضا فى فيلم "أولاد رزق 2"، ولاقى دورها استحسان الجمهور، والفيلم من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوي وخالد الصاوي، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.
بـ فستان أسود.. ريم مصطفى تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ هوت شورت.. ريم مصطفى بـ إطلالة مثيرة فى أحدث ظهور على إنستجرام

بلوك صيفي.. ريم مصطفى تثير الجدل على انستجرام

لفت أنظار معجبيها.. ريم مصطفى تظهر بـ إطلالة جذابة على حمام السباحة

بإطلالة جريئة.. ريم مصطفى تتألق وتبرز أنوثتها

بالأزرق.. ريم مصطفى تلهب متابعيها.. ووصلات غزل لا تتوقف

ريم مصطفى في آخر ظهور لها.. والجمهور: الفستان يجنن

ترشيحاتنا

شاهد| إصابة قوية لخليفة حسام غالي بـ الأهلي

صدمة للزمالك.. اشتباه فى إصابة نجم الفريق بقطع بالرباط الصليبى

بعروض أزياء .. حفيدة نادية لطفي الهولندية المزعومة تثير الجدل

أم قاسية القلب تستبدل طفلتها الرضيعة بسيارة مستعملة.. تفاصيل محزنة

مجد القاسم: ممنوع من دخول دول الخليج بسبب شقيقي لعمله فى الجزيرة القطرية

الجيش الليبي يعلن الانتصار على تركيا في ضواحي طرابلس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة الإمساك بثعبان طوله 6 أقدام في موقف سيارات

أم قاسية القلب تستبدل طفلتها الرضيعة بسيارة مستعملة.. تفاصيل محزنة

صدمة.. سائحة تضطر لحمل ذراعها المقطوعة إلى سيارة إسعاف بعد حادث مروع