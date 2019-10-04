وزيري يتفقد معرض الآثار الغارقة قبل افتتاحه بساعات في كاليفورنيا.. صور

ساعات قليلة وتشهد ولاية كاليفورنيا الأمريكية افتتاح معرض آثار "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر" في محطته الثالثة بأمريكا.



المعرض يقام في مكتبة رونالد ريجن الرئاسية حتى أبريل ٢٠٢٠م، ويفتتحه الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار غدا السبت.



وقبل الإفتتاح بساعات،حرص وزيري علي تفقد المعرض الذي يتضمن 293 قطعة أثرية تم انتشالها من مدينتي هيراكلون وكانوبيس،وتقعان في مينائي الاسكندرية وابي قير.



ومن ابرز المعروضات تماثيل ضخمة لإيزيس وسيرابيس وتماثيل أبي الهول،وحلي وأدوات منزلية.



يذكر أن المعرض قبل كاليفورنيا منذ 4 سنوات بدأ رحلته في ٢٠١٥ م، حيث تم عرضه في فرنسا بعنوان"اوزيريس، اسرار مصر الغارقة"،بعدها غادر إلي المتحف البريطاني بانجلترا ثم زيورخ في سويسرا.