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توك شو

البترول: مراجعة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر.. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 09:17 م
اسعار البنزين
اسعار البنزين
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قسم التوك شو
قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بتشكيل لجنة "التسعير التلقائي" للمنتجات البترولية من أجل تحديد الأسعار بشكل ربع سنوي.

وأضاف حمدي عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر في أسبوع" المذاع علي قناة "تن"، أن اللجنة المعنية قررت خفض أسعار المواد البترولية خلال اجتماع في أواخر شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح حمدي عبد العزيز أن معادلة التسعير المتخذة من قبل لجنة التسعير التلقائي متأثرة بقيمة الجنيه أمام الدولار، وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري أدى إلى تخفيض الأسعار "25 قرشًا" عن كل لتر.

وأكد حمدي عبد العزيز أن اللجنة تريد التحرك في إطار سعر التكلفة والمحافظة على السعر في السوق المحلي مقاربًا بسعر التكلفة، لافتًا إلى أن اللجنة سوف تجتمع مرة أخرى لـ تحديد أسعار المنتجات البترولية في الربع الأول من عام 2020.
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