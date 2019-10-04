Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمود خلف: مصر تميزت في خطة الخداع الاستراتيجي خلال حرب أكتوبر

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 09:25 م
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
خالد محيي الدين
قال اللواء الدكتور محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، إن إسرائيل لم تتوقع أو تعلم بشن مصر الحرب وعبور المصريين قناة السويس، حيث كانت الحكومة الإسرائيلية وجيشها في حالة استرخاء تام خلال تلك الفترة.

وتابع "خلف" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن مصر تميزت خلال الحرب بخطة الخداع الاستراتيجي الكبرى التي قامت بها، حيث لم تعلن حالة الطوارئ في إسرائيل إطلاقا إلا على صوت المدافع المصرية.

وأضاف، أن إسرائيل تحاول حذف الكثير من الوقائع التاريخية حول تلك الحرب المجيدة، ولكنهم دائما يعملون على ربط الأحداث وإيجاد تلك النصوص المحذوفة من التحقيقات التي تنشرها إسرائيل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة عين شمس يكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر

الغباري: إسرائيل بعد نصر أكتوبر تستهدف مصر عبر حروب الجيل الرابع

ترشيحاتنا

فستان جريء .. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

محترمة جدا.. درة بإطلالة رقيقة من البينك المنقوش

مهدد بالعقوبة.. الاتحاد الأوروبي يتهم ليفربول بارتكاب مخالفات في مباراة سالزبورج

صدمة جديدة لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

الداخلية تكشف تفاصيل العثور على حارس عقار مطعونا بالشرقية

أوقات لا يجوز فيها قراءة القرآن الكريم .. 6 أماكن وفترات تُمنع فيها تلاوته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ساحرة.. ريم البارودي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

فستان سيلفر.. إنجلينا جولي بإطلالة ناعمة في العرض الأول لـ Maleficent

اتقتلت وهي نايمة.. رصاصة طائشة تودي بحياة مراهقة في سريرها