محمود خلف: مصر تميزت في خطة الخداع الاستراتيجي خلال حرب أكتوبر

قال اللواء الدكتور محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، إن إسرائيل لم تتوقع أو تعلم بشن مصر الحرب وعبور المصريين قناة السويس، حيث كانت الحكومة الإسرائيلية وجيشها في حالة استرخاء تام خلال تلك الفترة.



وتابع "خلف" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن مصر تميزت خلال الحرب بخطة الخداع الاستراتيجي الكبرى التي قامت بها، حيث لم تعلن حالة الطوارئ في إسرائيل إطلاقا إلا على صوت المدافع المصرية.



وأضاف، أن إسرائيل تحاول حذف الكثير من الوقائع التاريخية حول تلك الحرب المجيدة، ولكنهم دائما يعملون على ربط الأحداث وإيجاد تلك النصوص المحذوفة من التحقيقات التي تنشرها إسرائيل.