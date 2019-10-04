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منوعات

شاهد.. أطباء يستخرجون كرة شعر تزن 2 كيلو من معدة مريضة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:20 م
صدى البلد
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قسم المنوعات
في واقعة لا تُصدق، استخراج أطباء "كرة شعر" يُقدر وزنها بنحو كيلو جرامين من معدة فتاة مراهقة في التاسعة عشر من عمرها.

جاء ذلك بعد أن نُقلت المريضة إلى مستشفى بمدينة "أولان-أودي" في جنوب روسيا، إثر إصابتها بآلام شديدة في المعدة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير لها نُشر الجمعة.

وجاء في تقارير إخبارية أن المريضة، التي لم يتم الإشارة إلى هويتها، كانت تتقيأ باستمرار بعد الأكل وتعاني من الضعف البدني؛ وبعد إجراء فحص طبي شامل، اكتشف الأطباء وجود كتلة صلبة من مواد غير قابلة للهضم متراكمة في معدتها، والتي كانت تملأ معدتها بالكامل تقريبًا، مما تسبب في إصابتها بألم شديد فضلًا عن قرحة في الأمعاء.

وأزال الأطباء خلال عملية جراحية كرة شعر هائلة من معدة المريضة.

ونقلت "ميرور" عن الطبيب "باتور دوندوكوف"، رئيس الفريق الجراحي الذي أجرى العملية للمراهقة، قوله إن مثل هذه الحالات يمكن أن تبدأ بعادة قد تبدو بريئة مثل عادة مضغ الشعر، إلا أن الشعر الذي يتم ابتلاعه يظل في المعدة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الأشخاص الذين يقدمون على ابتلاع شعرهم يُقال إن لديهم اضطرابا نفسيا يُطلق عليه اسم "Trichophagia".
شاهد.. أطباء يستخرجون كرة شعر تزن 2 كيلو من معدة مريضة
شاهد.. أطباء يستخرجون كرة شعر تزن 2 كيلو من معدة مريضة
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