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رياضة

اتحاد الكرة ينعى والد سيد معوض

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 09:25 م
سيد معوض ووالده الراحل
سيد معوض ووالده الراحل
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يسرى غازى
تقدم كل من، لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، والمدير التنفيذي والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية والعاملون بخالص العزاء لـ سيد معوض المدرب المساعد للمنتخب الوطني الأول في وفاة المغفور له والده الذى وافته المنية اليوم الجمعة.

ومن المقرر تشييع جنازة والد سيد معوض المدرب المساعد لمنتخب الفراعنة الكبار فى الفيوم مسقط رأسه.

ويتولى سيد معوض منصب مدرب منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري فى جهاز يضم أحمد أيوب وطارق مصطفى وأيمن طاهر مدربا للحراس.
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