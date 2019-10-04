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فن

تكريم النجمة الفرنسية ناتالي باي في الإسكندرية السينمائي

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:13 م
ناتالي باي
ناتالي باي
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شيري نبيل
تكرم إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة نجمة السينما الفرنسية ناتالي باي، في الدورة الـ35 المزمع انعقادها في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تصل النجمة العالمية إلى الإسكندرية 11 أكتوبر، لتقام ندوة تكريمها في اليوم التالي، على أن يتم تكريمها في ختام المهرجان يوم 13 أكتوبر.

كما تعد لها إدارة المهرجان جولة سياحية في محافظة الإسكندرية، لزيارة عدد من الأماكن الأثرية مثل المتحف اليوناني الروماني، ومتحف المجوهرات، الآثار الغارقة، قلعة قايتباي، ومكتبة الإسكندرية، على أن تقوم بجولة سياحية أخرى في القاهرة 14 و15 أكتوبر وزيارة المتحف المصري، والقلعة والأهرامات.

يشار إلى أن ناتالي باي هي ممثلة فرنسية، وابنه لرسان بوهيمي، حيث كانت تتعثر في القراءة في مرحلة الطفولة، لذلك تخلت عن دراستها وهي في الرابعة عشر من عمرها، والتحقت بمدرسة رقص في موناكو، و في السابعة عشر من عمرها انتقلت إلى نيويورك مع فرقة البالية الروسي، و عند عودتها اتجهت للمسرح والتحقت بفصول سيمون ثم بالكونسرفاتوار، وفي عام 1972 كان أول لقاء بينها و بين فرانسوا ترافو حيث قدم لها دور في نص "الليلة الأمريكية"، وثم أسند إليها سلسلة من الأدوار المهمة التي أعطتها المزيد من الشهرة مثل "الرجل الذي يحب النساء" و"الغرفة الخضراء" عام 1978 لثقته الشديدة بها.

كما عملت ناتالي أيضًا مع مخرجين آخرين هم بيالا في فيلم "أفواه مفتوحة" عام 1974، وجودارن الذي أسند لها دورًا في فيلم "أنقذ من يستطيع الحياة" وحصلت من خلاله على جائزة سيزر كأفضل دور ثاني عام 1981، ثم توالت أعمالها حيث شاركت في "أمر غريب" و الذي زاد من شعبيتها و انتشارها كنجمة كوميدية هادئة ذات ابتسامة جميلة كما قام عام 1980 ببطولة فيلم "أسبوع من الإجازة".

ومنذ عام 2015 اتجهت ناتالي إلى الأعمال التليفزيونية حيث قدمت في عام 2018 في مسلسل "كانال" و"نوكس" للمخرج مبروك المشري، كما انضمت عام 2019 لفريق عمل مسلسل "الجريمة" للمخرج فريدريك مرمود الذي عُرض على شبكة نيت فليكس.
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