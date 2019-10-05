ممثلة ومطربة ومنتجة .. 8 معلومات تكشف الوجه الآخر لـ بشرى فى عيد ميلادها

تحتفل اليوم الفنانة بشرى بعيد ميلادها الـ 42 ، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات المتواجدات على الساحة، خاصة وان تميزت فى عدد من المجالات الفنية، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها .



1- اسمها بالكامل بشرى أحمد رزة ، من مواليد 5 أكتوبر 1976 .



2- والدها هو الكاتب الشهير أحمد عبد الله رزة.



3- كانت بدايتها كمذيعة ، ثم اتجهت الى التمثيل .



4- عام 2002 بدأ عرض أولى أعمالها الفنية وهو سيت كوم شباب أون لاين ، ثم انطلقت في عالم التمثيل.



5- دخلت مجال الغناء من خلال دويتو مع الفنان محمود العسيلى ، وأطلقت بعدها عدد من الأغانى المنفردة .



6- أنتجت عدد من الأفلام على رأسها فيلم " المشتبه " .



7- واحدة من مؤسسي مهرجان الجوتة السينمائى .



8- انفصلت عن زوجها منذ سنوات ، بعد ان أنجبت طفليها إسماعيل وليلى .