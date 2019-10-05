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فن

ممثلة ومطربة ومنتجة .. 8 معلومات تكشف الوجه الآخر لـ بشرى فى عيد ميلادها

السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:00 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
تحتفل اليوم الفنانة بشرى بعيد ميلادها الـ 42 ، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات المتواجدات على الساحة، خاصة وان تميزت فى عدد من المجالات الفنية، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها .

1- اسمها بالكامل بشرى أحمد رزة ، من مواليد 5 أكتوبر 1976 .

2- والدها هو الكاتب الشهير أحمد عبد الله رزة.

3- كانت بدايتها كمذيعة ، ثم اتجهت الى التمثيل .

4- عام 2002 بدأ عرض أولى أعمالها الفنية وهو سيت كوم شباب أون لاين ، ثم انطلقت في عالم التمثيل.

5- دخلت مجال الغناء من خلال دويتو مع الفنان محمود العسيلى ، وأطلقت بعدها عدد من الأغانى المنفردة .

6- أنتجت عدد من الأفلام على رأسها فيلم " المشتبه " .

7- واحدة من مؤسسي مهرجان الجوتة السينمائى .

8- انفصلت عن زوجها منذ سنوات ، بعد ان أنجبت طفليها إسماعيل وليلى .
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