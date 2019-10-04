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ثقافة

تاريخ مصر بلغة الإشارة.. جولات ناجحة لـ آثار المنوفية في مدارس الصم والبكم..صور

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 09:48 م
آثار المنوفية
آثار المنوفية
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علاء المنياوي
بعد الأحداث التي مرت بها مصر خلال السنوات الأخيرة،تاثرت الآثار بما حدث خاصة مع الانحسار الكبير للسياحة،والتي بدأت تعود مؤخرًا الي التعافي.

وباتت وسائل الجذب والتعريف بالآثار من الأدوات المهمة لتحقيق الرواج الأثري وزيارة المواقع والمتاحف المختلفة،مما تطلب معه الابتعاد عن التقليدية في هذه الوسائل،وهو ما تنفذه عدة إدارات ومواقع في الآثار ومنها منطقة المنوفية.

إحتياجات خاصة

إدارة الوعي الأثري بالمنوفية بدأت منذ فترة تنفيذ مبادرة أطلقها مصطفي رزق مدير عام أثار المنوفية، للاهتمام بمختلف فئات المجتمع في تعريفهم بأثارنا وتراثنا،والتركيز علي ذوي الاحتياجات الخاصة"الصم وضعاف السمع".

وكانت البداية بتنظيم ورشة عمل داخل مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بأشمون بالتنسيق مع إدارة المدرسة،وخلالها تم تقديم معلومات وشرحا وافيا عن التاريخ المصري،والاثار والكنوز الموجودة في محافظة المنوفية،وكان هذا كله مصحوبًا بلغة الإشارة،مما أوجد تفاعلا كبيرًا من الطلاب والطالبات.

إكتشافات حديثة

كما قامت إدارة الوعي الأثري بالمنوفية بجولة جديدة من داخل مدرسة أم الابطال الاعدادية بنات بتلا،حيث عقدت ندوة بعنوان آثار محافظة المنوفية في ضوء الاكتشافات الأثرية الحديثة،خاصة أن منطقة آثار المنوفية شهدت تطورات كبيرة خلال العام الماضي،منذ تولي مصطفى رزق إدارة المنطقة،حيث شهدت العديد من الاكتشافات الأثرية وأنشطة الوعي الأثري والمحاضرات العلمية.

أشرف هنداوي مدير الوعي الأثري بمنطقة آثار المنوفية قال إن المنطقة توجه اهتمامها نحو ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظة ومديرية الشئون الاجتماعية، لنشر الوعي الأثري بين هذه الفئة من المصريين.

وتابع قائلا: بعد مدرسة الأمل قمنا بجولة في مدرسة منوف للصم والبكم،كما عقدنا عدة ندوات وجولات في مدارس الباجور،وكانت عن أهم المواقع الأثرية بمحافظة المنوفية،وددور الجيش المصري عبر العصور،وستوالي آثار المنوفية نشاطها في بقية المدارس لنشر الوعي الأثري بين فئات المجتمع،من أجل أن يعلم الجميع أننا كنا صناع الحضارة وأصحاب قيمة وقامة.

تراث غني

من جانبه قال مصطفي رزق مدير عام آثار المنوفية أنهم ينفذون خطة وضعتها المنطقة،طبقا لتعليمات وزير الآثار ود.مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ود.أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية ود.نادية خضر رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري.

وتابع قائلًا: تمتلك المنوفية تراثا غنيا واثارا رائعة،ومن حق الناس علينا أن نعرفهم بهذا علي اختلاف مستوياتهم،حيث أن وزارة الآثار نضع نصب أعينها جميع فئات المواطنين فيما يتعلق ببرامج التوعية الأثرية.
تاريخ مصر بلغة الإشارة.. جولات ناجحة لـ آثار المنوفية في مدارس الصم والبكم..صور
تاريخ مصر بلغة الإشارة.. جولات ناجحة لـ آثار المنوفية في مدارس الصم والبكم..صور
تاريخ مصر بلغة الإشارة.. جولات ناجحة لـ آثار المنوفية في مدارس الصم والبكم..صور
تاريخ مصر بلغة الإشارة.. جولات ناجحة لـ آثار المنوفية في مدارس الصم والبكم..صور
تاريخ مصر بلغة الإشارة.. جولات ناجحة لـ آثار المنوفية في مدارس الصم والبكم..صور
تاريخ مصر بلغة الإشارة.. جولات ناجحة لـ آثار المنوفية في مدارس الصم والبكم..صور
تاريخ مصر بلغة الإشارة.. جولات ناجحة لـ آثار المنوفية في مدارس الصم والبكم..صور
تاريخ مصر بلغة الإشارة.. جولات ناجحة لـ آثار المنوفية في مدارس الصم والبكم..صور
تاريخ مصر بلغة الإشارة.. جولات ناجحة لـ آثار المنوفية في مدارس الصم والبكم..صور
تاريخ مصر بلغة الإشارة.. جولات ناجحة لـ آثار المنوفية في مدارس الصم والبكم..صور
تاريخ مصر بلغة الإشارة.. جولات ناجحة لـ آثار المنوفية في مدارس الصم والبكم..صور
تاريخ مصر بلغة الإشارة.. جولات ناجحة لـ آثار المنوفية في مدارس الصم والبكم..صور
تاريخ مصر بلغة الإشارة.. جولات ناجحة لـ آثار المنوفية في مدارس الصم والبكم..صور
تاريخ مصر بلغة الإشارة.. جولات ناجحة لـ آثار المنوفية في مدارس الصم والبكم..صور
تاريخ مصر بلغة الإشارة.. جولات ناجحة لـ آثار المنوفية في مدارس الصم والبكم..صور
تاريخ مصر بلغة الإشارة.. جولات ناجحة لـ آثار المنوفية في مدارس الصم والبكم..صور
تاريخ مصر بلغة الإشارة.. جولات ناجحة لـ آثار المنوفية في مدارس الصم والبكم..صور
تاريخ مصر بلغة الإشارة.. جولات ناجحة لـ آثار المنوفية في مدارس الصم والبكم..صور
تاريخ مصر بلغة الإشارة.. جولات ناجحة لـ آثار المنوفية في مدارس الصم والبكم..صور
تاريخ مصر بلغة الإشارة.. جولات ناجحة لـ آثار المنوفية في مدارس الصم والبكم..صور
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