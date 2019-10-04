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حوادث

قبل بيعها قطع غيار.. كيف أعادت المباحث سيارة مسروقة في أقل من 24 ساعة بالدقهلية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:31 م
حرامى سيارات
حرامى سيارات
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همت الحسينى
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الستاموني، بالدقهلية في أقل من 24 ساعة من إعادة سيارة مسروقة الي مالكها قبل قيام اللص بتقطعها وبيعها كقطع غيار.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين باختفاء سيارته من أمام منزله ببندر الستاموني.

انتقل ضباط مباحث مركز الستاموني برئاسة الرائد أحمد الجندي رئيس المباحث إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين سرقة سيارة ملاكي ماركة حديثة ملك المبلغ عبد الله المغربي فرج 55 عاما صاحب شركة مقاولات ومقيم بندر الستاموني وذلك من أمام منزله.

بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم خالد القاضي رئيس فرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية، والرائد أحمد الجندي رئيس مباحث الستاموني، والنقيب مارادونا عادل، معاون المباحث أسفرت جهود فريق البحث بعد تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة وسؤال الشهود عن آخر مكان ظهور للسيارة من تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه شخص يدعي أحمد عبد الرحمن عبد المطلب 28 سنة عاطل وله كارت معلومات جنائية ، وتبين اتفاقه مع أحد الأشخاص علي تقطيع السيارة الي اجزاء وبيعها كقطع غيار.

وتم ضبطه وبمواجهته في محضر الشرطة اعترف بارتكابه بالواقعة، وأرشد عن مكان السيارة قبل تقطيعها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.
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