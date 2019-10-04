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توك شو

شطة مشيدا بقرعة كأس الأمم تحت 23 عاما: مصر قادرة على إبهار العالم دائما

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 09:49 م
شطة
شطة
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قسم التوك شو
أشاد عبد المنعم شطة رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بتنظيم مصر لقرعة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وقال "عبدالمنعم شطة" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر في أسبوع" المذاع على قناة "تن"، إنه على الرغم من قصر مدة الحفلة إلا أنها أبهرت الجميع.

وأضاف شطة أن اختيار موقع "الحرملك" أعطي صورة عظيمة أن مصر قادرة على تنظيم أي احتفالية أو بطولات بأعلي مستوي، مشيرًا إلي أن أجهزة الاتحاد الأفريقي أشادت بالتنظيم.

وأكد شطة أن مصر بعثت رسالة لكل العالم والمشككين من خلال تنظيم البطولات والاحتفالات، أنها قادرة على إبهار العالم، ونتمنى رؤية كل التنظيمات داخل مصر.
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