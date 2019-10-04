عكاشة: جيش مصر يواجه التحديات وجاهز للدفاع عن الوطن..فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن من أهم نتائج حرب أكتوبر إعادة الحياة السياسية لمصر، وبدأ الرئيس الراحل أنور السادات بترتيب الأوضاع بناء على انتصار الدولة، لافتا إلى أن نصر أكتوبر انتصار لكل العرب وليس للمصريين وحدهم.



أوضح توفيق عكاشة ، في برنامج " مصر اليوم " المذاع علي قناة " الحياة "، أن نصر أكتوبر ليس له مثيل سابق ولكن الجيش المصري قادر على تحقيق مثل هذا الانتصار في أي وقت أرادت فيه مصر ان تكشر عن أنيابها ضد أي عدو.



وأشار توفيق عكاشة، إلى أن مصر أصبح لها اليوم عدد كبير من الاعداء، مضيفا:" احد اهم نتائج حرب أكتوبر أن الرئيس الراحل أنور السادات أطلق الحياة السياسية في عام 1977، وبدأ في إنشاء ما يسمى بـ المنابر السياسية وأنه لم يكن موجودا في ذلك الوقت سوي الاتحاد الاشتراكي".