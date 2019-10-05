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فن

محمد كورتولوش يتعاقد على مسلسل لـ نتفليكس

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:00 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
تعاقد الفنان محمد كورتولوش على المشاركة فى بطولة عمل درامى جديد يحمل أسم "فى الليل" لصالح شبكة نتفلكس العالمية ، حيث من المقرر أن يبدأ التصوير خلال الفترة القادمة .

العمل من المقرر ان يتم عرضه خلال العام القادم ، على المنصة الالكترونية ، على ان يتم تصويره فى دولة بلجيكا .

الجدير بالذكر ان محمد كورتولوش من مواليد 27 أبريل 1972 ، وقد نشأ فى مدينة أوتشاك التركية ، إلا أنه سافر برفقة والديه إلى ألمانيا ، ، حيث درس هناك المسرح والتمثيل .

ومن ابرز اعمال محمد كورتولوش مسلسل حريم السلطان وقبضة النمر.
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