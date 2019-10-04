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رياضة

برشلونة يستعيد ذكريات اليوم المشئوم أمام ليفربول بفيلم من داخل غرفة الملابس

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:05 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تحت عنوان "يوم المباراة: داخل برشلونة" كشف نادي برشلونة عن مقطع ترويجي للوثائقي الجديد، استعدادًا لنشره في الأيام المقبلة حيث يوجد بداخله مشاهد من داخل غرف الملابس على مر الموسم الماضي، أبرزها مباراة ليفربول بـ الأنفيلد أمام ليفربول.

وتواجد خلال الفيلم عبر المقطع الترويجي عدد من النجوم أبرزها ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني، إضافة ‘لى فالفيردي المدير الفني أثناء الحديث للاعبين قبل كرة مباراة .

لكن الملفت خلال المقطع هي اللقطات الكارثية من داخل ملعب "الأنفيلد"، بعد الخسارة المدوية من قبل ليفربول بأربعة أهداف دون رد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما حمل الفيلم اللحظات السعيدة التي عشها الفريق طوال مشوار الموسم الماضي وذلك بالتتويج بلقب الدوري الإسباني موسم 2018/2019.

برشلونة يستعيد ذكريات اليوم المشئوم أمام ليفربول بفيلم من داخل غرفة الملابس
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