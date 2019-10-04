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رياضة

عماد متعب ينعى والد مدرب منتخب مصر

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:00 م
متعب وسيد معوض
متعب وسيد معوض
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محمد بدران
نعى عماد متعب لاعب الاهلي ومنتخب مصر السابق، والد الكابتن سيد معوض مدرب منتخب مصر، الذى وافته المنية مساء اليوم.

وكتب عماد متعب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"‏‎‏‏‏ قائلا: "‏‏البقاء و الدوام لله في والد سيد معوض، خالص التعازي لعائلته ونسأل الله لأسرته الصبر و السلوان".

واعلن سيد معوض خبر وفاة والده عبر حسابه بموقع تويتر: قائلًا " إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله توفي والدي وحبيبي وأغلي إنسان عندي اللهم ارحمه واغفر له واجعله من أهل الجنة اللهم آمين يا رب العالمين اللهم أبدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرا من داره اللهم ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الدعاء".

يذكر ان سيد معوض يتولى منصب مدرب منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري فى جهاز يضم أحمد أيوب و محمد بركات وطارق مصطفي و أيمن طاهر.
عماد متعب ينعى والد مدرب منتخب مصر
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