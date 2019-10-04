دولة عربية مولت مارين لوبان بـ8 ملايين يورو في انتخابات الرئاسة الفرنسية

كشف تقرير فرنسي عن دعم دولة عربية لحزب الجبهة الوطنية المتطرف وزعيمته الفرنسية مارين لوبان خلال انتخابات عام 2017.



وبحسب موقع "ميديا بارت" الفرنسي، فإن الحزب الفرنسي الذي غير اسمه إلى "التجمع الوطني" والذي كان يواجه مشاكل مالية كبيرة خاصة خلال انتخابات الرئاسة الأخيرة أمام ماكرون، قد تلقى قرضا بقيمة 8 ملايين يورو من دولة عربية.



وأوضح الموقع أن المبلغ تم نقله للحزب من خلال لوران فوشر وهو رجل أعمال فرنسي يتمتع بعلاقات قوية في أفريقيا، ومؤسسات عربية وبنوك فرنسية.



بينما ينفي حزب لوبان معرفته حول مصدر الأموال.



ونافست لوبان إيمانويل ماكرون في انتخابات 2017 محققة أفضل نتيجة لحزب يميني متطرف في فرنسا بوصولها للدور الثاني بعد مجيئها خلف ماكرون بفارق بسيط في الأصوات.