Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

دولة عربية مولت مارين لوبان بـ8 ملايين يورو في انتخابات الرئاسة الفرنسية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:12 م
مارين لوبان
مارين لوبان
Advertisements
رحيم يسري
كشف تقرير فرنسي عن دعم دولة عربية لحزب الجبهة الوطنية المتطرف وزعيمته الفرنسية مارين لوبان خلال انتخابات عام 2017.

وبحسب موقع "ميديا بارت" الفرنسي، فإن الحزب الفرنسي الذي غير اسمه إلى "التجمع الوطني" والذي كان يواجه مشاكل مالية كبيرة خاصة خلال انتخابات الرئاسة الأخيرة أمام ماكرون، قد تلقى قرضا بقيمة 8 ملايين يورو من دولة عربية.

وأوضح الموقع أن المبلغ تم نقله للحزب من خلال لوران فوشر وهو رجل أعمال فرنسي يتمتع بعلاقات قوية في أفريقيا، ومؤسسات عربية وبنوك فرنسية.

بينما ينفي حزب لوبان معرفته حول مصدر الأموال.

ونافست لوبان إيمانويل ماكرون في انتخابات 2017 محققة أفضل نتيجة لحزب يميني متطرف في فرنسا بوصولها للدور الثاني بعد مجيئها خلف ماكرون بفارق بسيط في الأصوات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

فرج عامر: الخطيب رمز كبير وانسان عظيم لازم نحافظ عليه

بعد إثارتها الجدل.. شاهد.. حفيدة نادية لطفي الحقيقية

مفاوضات سد النهضة.. أمريكا تدخل على خط الأزمة وتدعو للتوصل إلى اتفاق

رشيقة وأنيقة.. نسرين أمين تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

صدمة للزمالك.. اشتباه فى إصابة نجم الفريق بقطع بالرباط الصليبى

عرض فيلم الممر على شاشة التليفزيون المصرى إهداء من المتحدة للخدمات الإعلامية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ساحرة.. ريم البارودي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

فستان سيلفر.. إنجلينا جولي بإطلالة ناعمة في العرض الأول لـ Maleficent

اتقتلت وهي نايمة.. رصاصة طائشة تودي بحياة مراهقة في سريرها