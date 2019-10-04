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رياضة

قبل مباراة الغد.. تعرف على تاريخ لقاءات محمد صلاح أمام ليستر سيتي

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:09 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسماعيل محمود
يستضيف غدًا ، فريق ليفربول ، نظيره نادي ليستر سيتي، على ملعبه أنفيلد رود ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح يسعى لمواصلة تألقه أمام ليستر سيتي

ويسعى نجمنا المصري محمد صلاح لمواصلة تألقه ، وذلك بعد قيادته للريدز لفوز صعب على حساب سالزبورج النمساوي يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

أرقام محمد صلاح أمام ليستر سيتي في مختلف المسابقات

واجه محمد صلاح نادي ليستر سيتي مع فريقه ليفربول في 4 مباريات فقط ، وكانت جميعها في الدوري الإنجليزي ، وحقق مع الريدز الانتصار في 3 مباريات منها ، وتعادل في واحدة فقط.

أحرز صلاح 3 أهداف في الأربع مباريات ، حيث سجل هدف في مباراة الدور الأول لموسم 2017-2018 والتي انتهت بفوز ليفربول 3-2، وهدفين في مباراة الدور الثاني والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف، أما في مباراتي الموسم الماضي ، فلم يتمكن صلاح من هز شباك الثعالب ، فهل يستطيع صلاح زيارة شباكهم غدًا.
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