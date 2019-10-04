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فن

أغنية ما أسامح لـ أصالة تحصد 2.76 مليون مشاهدة على يوتيوب

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:28 م
أصالة
أصالة
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سعيد فراج
حصدت أغنية "ما أسامح" للفنانة أصالة نصري، 2 مليون 760 ألف مشاهدة، بعد طرحها منتصف سبتمبر الماضي على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية "ما أسامح" لـ أصالة، من كلمات: محمد الكبير، ألحان: أنا، توزيع: عمرو عبد الفتاح، مكساج: منتظر الزاير، كتابة وتريات: عمرو عبد الفتاح، تنفيذ وتريات: حسن سعيد، جيتار: شريف فهمى، اكورديون: محمد سعيد، ناى: احمد خيري، قانون: محمود عامر، تم التسجيل باستديو: صوت الحب، مهندس صوت: محمود عزت، إشراف عام: محمد حنفي.

يأتي ذلك، بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبوم أصالة نصري الجديد "في قربك"، الذي تضمن 10 أغان، هم "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".

كانت أصالة نصري طرحت 3 أغان بشكل منفرد من ألبومها، الأولى هي "نكتة بايخة" من كلمات: عبدالحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: فهد.
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