انكماش وتدهور عالمي.. خبير اقتصادي: نمتلك ثالث أقدم بورصة في العالم

قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، إن هناك انكماشا عالميا وتدهورا في كافة البورصات على مستوى العالم، مضيفا: "البورصة المصرية ثالث أقدم بورصة في العالم ورابع أكبر بورصة في العالم".



وأضاف هاني توفيق في حواره مع الإعلامية جيهان فوزي، في برنامج "علشان بكرة" المذاع على "الفضائية المصرية"، أن مشاكل البورصة متعددة ومنها مشاكل خاصة بالبورصة فيما يتعلق بـ تشجيع الشركات من أجل التداول داخل البورصة.



وتابع هاني توفيق: "مجلس إدارة البورصة من المفترض أن يضم ذوي الخبرة وليس أصحاب المصلحة، والبورصة مرأة تعكس اقتصاد واستثمار عام، وهناك بنوك استثمار وبيوت خبرة تحدد القيمة العادلة للأسهم داخل البورصة"، مضيفا: "أسعار الأسهم منخفضة بسبب انخفاض الطلب والحافز لشراء الأسهم".

