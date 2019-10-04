Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

انكماش وتدهور عالمي.. خبير اقتصادي: نمتلك ثالث أقدم بورصة في العالم

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:33 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
Advertisements
هاني حسين
قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، إن هناك انكماشا عالميا وتدهورا في كافة البورصات على مستوى العالم، مضيفا: "البورصة المصرية ثالث أقدم بورصة في العالم ورابع أكبر بورصة في العالم".

وأضاف هاني توفيق في حواره مع الإعلامية جيهان فوزي، في برنامج "علشان بكرة" المذاع على "الفضائية المصرية"، أن مشاكل البورصة متعددة ومنها مشاكل خاصة بالبورصة فيما يتعلق بـ تشجيع الشركات من أجل التداول داخل البورصة.

وتابع هاني توفيق: "مجلس إدارة البورصة من المفترض أن يضم ذوي الخبرة وليس أصحاب المصلحة، والبورصة مرأة تعكس اقتصاد واستثمار عام، وهناك بنوك استثمار وبيوت خبرة تحدد القيمة العادلة للأسهم داخل البورصة"، مضيفا: "أسعار الأسهم منخفضة بسبب انخفاض الطلب والحافز لشراء الأسهم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

1.4 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

ترشيحاتنا

شاهد| إصابة قوية لخليفة حسام غالي بـ الأهلي

اخبار النادى الاهلى اليوم.. إصابة خليفة حسام غالي.. ورحيل صالح جمعة الأبرز

كاتم السر بقالى 40 سنة.. من هو الصول أحمد إدريس صاحب شفرة حرب أكتوبر

فستان جريء .. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

شاهد.. أطباء يستخرجون كرة شعر تزن 2 كيلو من معدة مريضة

اخبار الزمالك اليوم.. حرب تصريحات بين جنش ومرتضى ونجله.. وشيكابالا يتدخل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ساحرة.. ريم البارودي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

فستان سيلفر.. إنجلينا جولي بإطلالة ناعمة في العرض الأول لـ Maleficent

اتقتلت وهي نايمة.. رصاصة طائشة تودي بحياة مراهقة في سريرها