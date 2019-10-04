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وزارة البترول تكشف سبب تخفيض سعر البنزين .. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:27 م
بنزين
بنزين
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عمرو ممدوح
قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إنه تم الإعلان أمس عن تخفيض سعر البنزين بحوالي 25 قرشا بالنسبة للفئات الثلاث للبنزين.

وأضاف عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أن فكرة رفع الدعم عن البنزين تأتي لتوجيه الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن البنزين حاليا بسعر التكلفة، وبالتالي عندما ينخفض السعر عالميا، فيتم تخفيض السعر عن المحدد.

وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول، أن هناك عاملين أساسيين لتحديد أسعار البنزين، وهما سعر البنزين عالميا، وسعر الصرف، مشيرا إلى أنه يتم مراجعة الأسعار بشكل دوري كل 3 أشهر.

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