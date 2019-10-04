ترتيب جدول الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الثامنة غدا

تقام غدًا السبت منافسات الجولة الـ 8 من منافسات الدوري الإنجليزي، عندما يستضيف ليفربول نظيره ليستر سيتي في الرابعة عصر السبت بملعب "أنفيلد"، في قمة مباريات الجولة في "البريميرليج".



وبعد انتهاء 7 جولات ، يستمر ليفربول في كونه الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في البريميرليج ، وفي الدوريات الخمس الكبرى بشكل عام ، حيث جمع رفاق محمد صلاح 21 نقطة من أصل 21 ممكنة ، متقدمين على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ 5 نقاط كاملة.



ويعرض لكم صدى البلد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة السابعة



المركز الأول: ليفربول برصيد 21 نقطة



المركز الثاني : مانشستر سيتي برصيد 16 نقطة



المركز الثالث : ويست هام يونايتد برصيد 12 نقطة



المركز الرابع : ارسنال برصيد 12 نقطة