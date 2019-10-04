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رياضة

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الثامنة غدا

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:38 م
ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي
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أحمد هاني
تقام غدًا السبت منافسات الجولة الـ 8 من منافسات الدوري الإنجليزي، عندما يستضيف ليفربول نظيره ليستر سيتي في الرابعة عصر السبت بملعب "أنفيلد"، في قمة مباريات الجولة في "البريميرليج".

وبعد انتهاء 7 جولات ، يستمر ليفربول في كونه الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في البريميرليج ، وفي الدوريات الخمس الكبرى بشكل عام ، حيث جمع رفاق محمد صلاح 21 نقطة من أصل 21 ممكنة ، متقدمين على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ 5 نقاط كاملة.

ويعرض لكم صدى البلد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة السابعة

المركز الأول: ليفربول برصيد 21 نقطة

المركز الثاني : مانشستر سيتي برصيد 16 نقطة

المركز الثالث : ويست هام يونايتد برصيد 12 نقطة

المركز الرابع : ارسنال برصيد 12 نقطة
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