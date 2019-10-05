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توك شو

توفيق عكاشة: قطر وتركيا تمولان بعض الأحزاب في مصر لتعطيل الحياة السياسية.. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:01 ص
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
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قسم التوك شو
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن عدد الأحزاب في مصر كبير جدا، يؤدي إلى تعطيل الحياة السياسية وأن هذه الأحزاب تصل إلى 106 حزبا بما يعادل حزب لكل مليون مواطن، وأن هذه الأحزاب بعضها أنشئت بنظام غسيل الأموال اثناء فترة الفوضى في مصر.

وأوضح توفيق عكاشة ، في برنامجه " مصر اليوم " المذاع علي قناة " الحياة "، أن الفوضى لن تعود إلى مصر أبدا، وأن هذه الأحزاب الكثيرة هي نتاج الانفلات والفوضى السابقة التي دمرت الحياة السياسية بسبب أطماعها في رئاسة الأحزاب.

وأشار توفيق عكاشة، إلى أن قطر أحد ممولي إنشاء هذه الأحزاب التي لا تقل عن 13 حزبا من تمويل قطر، ومولت تركيا ايضا إنشاء بعض الأحزاب داخل مصر.
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