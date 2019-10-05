توفيق عكاشة: قطر وتركيا تمولان بعض الأحزاب في مصر لتعطيل الحياة السياسية.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن عدد الأحزاب في مصر كبير جدا، يؤدي إلى تعطيل الحياة السياسية وأن هذه الأحزاب تصل إلى 106 حزبا بما يعادل حزب لكل مليون مواطن، وأن هذه الأحزاب بعضها أنشئت بنظام غسيل الأموال اثناء فترة الفوضى في مصر.





وأوضح توفيق عكاشة ، في برنامجه " مصر اليوم " المذاع علي قناة " الحياة "، أن الفوضى لن تعود إلى مصر أبدا، وأن هذه الأحزاب الكثيرة هي نتاج الانفلات والفوضى السابقة التي دمرت الحياة السياسية بسبب أطماعها في رئاسة الأحزاب.



