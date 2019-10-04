حققنا ثالث أعلى نمو اقتصادي عالميا.. خبير: 30 مليار دولار استثمار أجنبي في أذون الخزانة

قال الخبير الإقتصادي هاني توفيق، إن مصر تحقق ثالث أعلى نمو اقتصادي في العالم خلال الآونة الأخيرة، مضيفا: "مصر لديها أقوى عملة أمام الدولار في العالم في عام 2018".



وأضاف هاني توفيق في حواره مع الإعلامية جيهان فوزى فى برنامج "علشان بكرة" المذاع على قناة "الفضائية المصرية"، أن مصر خفضت الفائدة مما أدى إلى تقوية الجنيه المصري.



وتابع هانى توفيق: "هناك 30 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، مضيفا: "نرغب في جذب استثمار أجنبي مباشر يوفر استدامة في تقوية الجنيه المصري".

