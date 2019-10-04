اخبار النادى الاهلى اليوم.. إصابة خليفة حسام غالي.. ورحيل صالح جمعة الأبرز

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة ، 4 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:
حقيقة رحيل صالح جمعة عن الأهلي
كشفت مصادر خاصة أن صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، لن يرحل عن الفريق الأحمر في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.
إصابة قوية لخليفة حسام غالي بـ الأهلي
تعرض عربي بدر لاعب فريق النادي الأهلي مواليد 2001، للإصابة في مباراة إف سي مصر، التي اقيمت اليوم، وانتهت بفوز المارد الأحمر بخماسية نظيفة، في المباراة على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السابعة من بطولة الجمهورية.
الخطيب: أنجزنا 85% من برنامجنا.. والبوابات الجديدة تضاهي الأندية العالمية..صور
حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على إلقاء كلمة خلال افتتاح المجلس بوابات النادي الجديدة بفرع مدينة نصر، مساء اليوم الجمعة.
مجلس الأهلي يفتتح بوابات النسر بمدينة نصر .. صور
افتتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الجمعة بوابات النادي العملاقة بفرع مدينة نصر بعد الانتهاء من أعمال إنشائها والتي تبرز شخصية الأهلي، وسيتم تعميمها كنموذج أساسي على بوابات النادي، سواء في مقر الجزيرة وفرع الشيخ زايد ومستقبلا فرع التجمع الخامس.
حقيقة رحيل صالح جمعة عن الأهلي
كشفت مصادر خاصة أن صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، لن يرحل عن الفريق الأحمر في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.
إصابة قوية لخليفة حسام غالي بـ الأهلي
تعرض عربي بدر لاعب فريق النادي الأهلي مواليد 2001، للإصابة في مباراة إف سي مصر، التي اقيمت اليوم، وانتهت بفوز المارد الأحمر بخماسية نظيفة، في المباراة على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السابعة من بطولة الجمهورية.
الخطيب: أنجزنا 85% من برنامجنا.. والبوابات الجديدة تضاهي الأندية العالمية..صور
حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على إلقاء كلمة خلال افتتاح المجلس بوابات النادي الجديدة بفرع مدينة نصر، مساء اليوم الجمعة.
مجلس الأهلي يفتتح بوابات النسر بمدينة نصر .. صور
افتتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الجمعة بوابات النادي العملاقة بفرع مدينة نصر بعد الانتهاء من أعمال إنشائها والتي تبرز شخصية الأهلي، وسيتم تعميمها كنموذج أساسي على بوابات النادي، سواء في مقر الجزيرة وفرع الشيخ زايد ومستقبلا فرع التجمع الخامس.