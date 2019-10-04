فيديو نادر للحظة خروج جثمان الرئيس السادات من مستشفى المعادي|شاهد

في ذكرى انتصار حرب السادس من اكتوبر 1973 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادرا للرئيس الراحل محمد انور السادات متخذ قرار عبور قناة السويس، لحظة خروج جثمانه من مستشفى المعادي وإجراء الصلاة عليه ودفنه.



يوضح الفيديو الذي وصف عبر رواد التواصل بأنه نادر للحظة خروج جثمان الرئيس الشهيد الذي اغتيل على يد الجماعات المتطرفة، من مستشفى المعادي في مراسم جنازة عسكرية مهيبة، وسط بكاء الأطباء والممرضين داخل المستشفى.



وأثنى الرواد موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك على الدور الذي قام به الرئيس الراحل محمد أنور السادات خلال حرب أكتوبر واسترداد أراضى سيناء من العدو الاسرائيلي ، وتحقيق انتصار جبار على العدو آنذاك.



