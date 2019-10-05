أخبار التوك شو.. مراجعة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر.. البترول تكشف سبب خفض سعر البنزين

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.





البترول: مراجعة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر.. فيديو







قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بتشكيل لجنة "التسعير التلقائي" للمنتجات البترولية من أجل تحديد الأسعار بشكل ربع سنوي.



وأضاف حمدي عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر في أسبوع" المذاع علي قناة "تن"، أن اللجنة المعنية قررت خفض أسعار المواد البترولية خلال اجتماع في أواخر شهر سبتمبر الماضي.



وأوضح حمدي عبد العزيز أن معادلة التسعير المتخذة من قبل لجنة التسعير التلقائي متأثرة بقيمة الجنيه أمام الدولار، وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري أدى إلى تخفيض الأسعار "25 قرشًا" عن كل لتر.



وأكد حمدي عبد العزيز أن اللجنة تريد التحرك في إطار سعر التكلفة والمحافظة على السعر في السوق المحلي مقاربًا بسعر التكلفة، لافتًا إلى أن اللجنة سوف تجتمع مرة أخرى لـ تحديد أسعار المنتجات البترولية في الربع الأول من عام 2020.





وزارة البترول تكشف سبب تخفيض سعر البنزين









قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إنه تم الإعلان أمس عن تخفيض سعر البنزين بحوالي 25 قرشا بالنسبة للفئات الثلاث للبنزين.



وأضاف عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أن فكرة رفع الدعم عن البنزين تأتي لتوجيه الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن البنزين حاليا بسعر التكلفة، وبالتالي عندما ينخفض السعر عالميا، فيتم تخفيض السعر عن المحدد.



وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول، أن هناك عاملين أساسيين لتحديد أسعار البنزين، وهما سعر البنزين عالميا، وسعر الصرف، مشيرا إلى أنه يتم مراجعة الأسعار بشكل دوري كل 3 أشهر.





هنطلع عينه.. فريدة الشوباشي: أردوغان مش عارف يحكم تركيا هيحكمنا إزاي.. فيديو







هاجمت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلة:" أردوغان لا يستطيع أن يحكم تركيا، فكيف يستطيع أن يحكم مصر وينفذ مخطط الخلافة العثمانية الواهمة، مضيفة:" إحنا هنطلع عنيه".



وقالت فريدة الشوباشي في حوارها على قناة " إكسترا نيوز":" إحنا طلعنا عين الإمبراطورية البريطانية وخرجت من مصر، وكذا الأمر مع إسرائيل، في حرب الاستنزاف لن أنسى قول رجل مخابرات اسرائيلي إن حرب الاستنزاف كانت أطول وأشرس وأوجع حرب خاضتها إسرائيل مع العرب".



وتابعت فريدة الشوباشي:" المرأة المصرية لديها عزة نفس مرتفعة تجاه الوطن ولا تخشى العدو على مر التاريخ في مصر"، لافتة إلى أن المرأة المصرية محصنة وكانت ملكة منذ 5 آلاف سنة وكانت في أول صفوف الثورات على مر التاريخ".







التعليم: 10 فصول لـ متعددي الإعاقة.. تعرف على أماكنها.. فيديو











قالت هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة، إننا لدينا مظلة التربية الخاصة وتشمل التربية الخاصة في مدارس النور للمكفوفين ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع ومدارس التربية الفكرية ومنظومة الدمج.



وأضافت هالة عبد السلام في حوارها مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي "، أن وزير التعليم وجه بضرورة مراجعة كل القرارات المنظمة لخدمة ذوي القدرات الخاصة، والرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما بالغا بذوي الهمم والقدرات الخاصة.



وتابعت هالة عبد السلام:" وجدنا القرارات الوزارية التي تنظم خدمة الطلاب من ذوي الهمم لم يتم تطويرها طبقا لمتغيرات الحياة منذ التسعينات وهناك فئة غير موجودة وهم متعددو الإعاقة".



وأكملت هالة عبد السلام:" نعمل في إطار فريق عمل مع منظمات المجتمع المدني ووقعنا بروتوكول مع مؤسسة نداء للإعاقات السمع بصرية، و لدينا 10 فصول لمتعددي الإعاقة، منها فصلان في مدرسة النور بالقاهرة في حمامات القبة، وفصلان في مدرسة النور في الدقي، وخلال شهر احتفالات نصر أكتوبر سيفتتح بقية الفصول في القليوبية والغربية والفيوم.







لو شعرت بتعب مفاجئ في منطقة الصدر تعمل إيه؟.. نصيحة تهمك.. فيديو







وجه الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، نصيحة للوقاية من الإصابة بضعف عضلة القلب ويؤكد على أهمية التشخيص المبكر لإنقاذ الفرد المصاب بضعف عضلة القلب.



وأضاف جمال شعبان في حواره في برنامج "إنبوكس" المذاع على قناة "صدى البلد 2": "إذا شعر الفرد أن مجهوده بدأ يقل ويشعر بتعب مفاجئ عليه ان يذهب إلى الطبيب للكشف على عضلة القلب، لأنه قد يكون مصابا بضعف في عضلة القلب".



وتابع جمال شعبان: "يمكن تشخيص ضعف عضلة القلب برسم القلب وتضخم عضلة القلب واحتقان الرئة"، مضيفا: "لو واحد مجهوده كويس ونشيط ويشعر بتعب فجأة عليه أن يتوجه إلى المستشفى للكشف عن كفاءة عضلة القلب".





مجد القاسم: اتحبست بسبب دولارات مزورة مع أول زيارة لمصر.. فيديو









قال الفنان "مجد القاسم"، إن الملحن الراحل "سيد مكاوي" كان بوابته لدخول عالم الفن في مصر، ولكن حالته المادية كانت العائق له خلال تلك الرحلة، حيث اضطر للاعتماد على إخوته، نظرا لعدم امتلاكه ثمن تذاكر الطيران.



وتابع مجد القاسم خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أنه جاء إلى مصر وهو يحمل 100 دولار فقط، ليفاجئه موظفو البنك كونها أموالا مزورة، مؤكدا أنه تم حجزه لـ8 ساعات والتحقيق معه لاستبيان حقيقة تورطه في تزوير تلك الأموال.



وأضاف، أنه خرج بعد ذلك وهو يحمل دولارا واحدا فقط ليسكن به في أحد الفنادق الصغيرة في منطقة وسط البلد، مؤكدا ان احد ضباط الشرطة في مرور تلك المنطقة قد ساعده للإقامة بأحد تلك الفنادق الصغيرة، ليصبحا بعد ذلك أصدقاء لمدة تصل لـ30 عاما.



