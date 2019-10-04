عمرو أديب يرد على مهاجميه من رواد التواصل الاجتماعي.. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على تعرضه للهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فيديو سابق له بشأن القبض على متهمين أجانب بتهمة التحريض على مظاهرات في مصر.



وأضاف عمرو أديب، في برنامجه «الحكاية» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أنه يستند في برنامجه الى تصريحات وبيانات رسمية، مشيرا إلى أنه صدر بيان للخارجية، وبيان من النائب العام بشأن الواقعة.



وأوضح الإعلامي عمرو أديب، أن البيانات الرسمية أكدت أنه استجابة لسفارات البلاد التي يتبعها المتهمون الأجانب، فصدر قرار بترحيلهم إلى بلادهم فورا، مع الاستمرار في إجراءات قضاياهم.



