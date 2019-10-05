فى اليوم العالمى للمعلم.. نهال عنبر: عدت من أمريكا لبلدي بفضل تلك المدرسة

يوافق اليوم 5 أكتوبر، اليوم العالمي للمعلم، والذي بدأ الاحتفال به منذ 1994، للإشادة بدور المعلمين حول العالم. يهدف إلى تعبئة الدعم وللتأكد من أن احتياجات الأجيال القادمة سيوفرها المعلمين بكفاءة.





وكشف الفنانة نهال عنبر فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، عن دور عدد من المعلمين فى حياتها الشخصية والإنسانية، حيث أكدت ان هناك بعض المدرسين الذين أثروا حياتها العلمية والشخصية، ومنها مدرس اللغة العربية، الذى كان حريص على تعليمها قواعد اللغة وطريقة النطق الصحيحة لها.





وتابعت، أن المدرس الآخر هو أستاذ الرياضيات، والذي كان يبسط لها المعلومة بشكل سلس، مؤكدة أنها تتمنى أن تجد وسيلة اتصال بينهما في الوقت الحالي.



