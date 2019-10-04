العصا والجزرة.. مطالب بريطانية بالضغط على قطر قبل موت مزيد من العمال

تماطل قطر في إعطاء العمال الأجانب حقوقهم، خاصة العاملين في مشاريع البنى التحتية لكأس العالم 2022 ، حيث وعدت الدوحة مرارا وتكرارا بتحسين قوانين وظروف العمل.



وتقول البارونة فيرما النائبة بمجلس العموم البريطاني إن أوضاع العمال المهاجرين لا سيما الهنود والآسيويين في قطر تستدعي التدخل من دول مثل بريطانيا التي تهتم بحقوق العمال وأمنهم وسلامتهم، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.



وتدعو النائبة إلى استخدام نهج "العصا والجزرة" مع قطر للضغط عليها باستخدام كأس العالم 2022 من أجل تحسين قوانين العمل وأوضاع العمال، ومصطلح "العصا والجزرة" يشير إلى التعامل بمبدأ الثواب والعقاب وهو مصطلح شائع في أوروبا عندما كان بعض سكانها يروضون الحمير بحيث يتم مسك الجزرة بيد ووضعها أمام الحمار والعصا باليد الأخرى، فإذا استجاب الحمار لمروضه تكون مكافئته "الجزرة" واذا عصى فما له إلا "العصا".



وطالبت النائبة باستغلال انفتاح قطر للعب دور إقليمي وتغيير صورتها السيئة للضغط عليها وإجبارها على تحسين أوضاع العمال ومنحهم حقوقهم.



فيما تدعو ليندا رايد صحيفة الجارديان إلى محاسبة الفيفا على القرار المتهور بمنح قطر حق استضافة مونديال 2022 ، موضحة أن معاناة العمال سببها انخراط الدوحة في أعمال البناء لمنشآت كأس العالم.



وأوضحت أنه لا يمكن للفيفا أن تغسل يدها من عواقب الضغط الشديد الذي يتعرض له العمال في قطر وظروف العمل السيئة وعدم تلقي العمال الرعاية الصحية اللازمة، فضلا عن موت عدد منهم بسبب تلك الظروف القاسية.



وطالبت باستدعاء الفيفا وحثه على اتخاذ إجراءات فعلية قبل موت المزيد من العمال.